fisco24_info : Wartsila: ex ad, governi si parlino e lo Stato intervenga: Razeto sabato al corteo in dissenso con la multinazionale -

Agenzia ANSA

Certo, "i motorisono i migliori; gli unici competitor sono i tedeschi di Man". Fincantieri potrebbe farne a meno "Dipende dall'armatore della nave: se a Fincantieri chiedono il top di ...Certo, "i motorisono i migliori; gli unici competitor sono i tedeschi di Man". Fincantieri potrebbe farne a meno "Dipende dall'armatore della nave: se a Fincantieri chiedono il top di ... Wartsila: ex ad, governi si parlino e lo Stato intervenga - Economia Dialogo intergovernativo tra Italia e Finlandia e intervento del Governo attraverso Cassa Depositi e Prestiti "per provare a realizzare qualcosa di nuovo nell'ambito delle filiera della meccanica", co ...“La presenza in massa dei triestini sarà fondamentale per lanciare un fortissimo segno di solidarietà con i lavoratori in lotta, e anche di volontà di riscatto della città da una crisi che ci sta colp ...