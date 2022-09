Venezia79 | Penélope Cruz | “Per me è sempre un onore interpretare molte donne e madri diverse”

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 5 settembre 2022) Ieri 4 settembre 2022 ha debuttato in Laguna uno dei cinque film italiani in concorso. L’immensità condiretto da Emanuele Crialese porta sul grande schermo il tema della transizione di genere. In conferenza stampa cast e regista del film L’immensità, – diretto da Emanuele Crialese con, Luana Giuliani e Vincenzo Amato – hanno risposto alle tante domande dei giornalisti presenti. Il regista ha spiegato il tema centrale del suo film, un lavoro che va a toccare la memoria. Ha portato in scena un vissuto ispirato alla realtà, il suo. Ha cercato di trovare la chiave giusta per narrarlo e non rischiare che cadesse troppo nell’autobiografia, per non perdere il valore di una prospettiva universale su quei temi che gli stanno a cuore. Photo Credits: Teresa ComberiatiStiamo parlando degli Anni ...