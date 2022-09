SERIE A QUINTA GIORNATA: LA SALERNITANA PUNTA IN ALTO (Di lunedì 5 settembre 2022) Cerca il quarto risultato utile consecutivo la SALERNITANA di Nicola, dopo i pareggi con Bologna e Udinese intervallati dalla vittoria schiacciante contro la Sampdoria. I granata hanno la miglior difesa del torneo dopo quattro giornate, con appena due reti subite. Un cambio di rotta incredibile rispetto alla passata stagione, quando il clean sheet messo a referto fu solamente uno. Nei padroni di casa tutti gli occhi sono PUNTAti sul nuovo acquisto Dia, già autore di due reti; chi potrebbe rubare il cuore dei tifosi però, è un altro volto appena arrivato dal mercato. Parliamo ovviamente di Piatek, centravanti ex Genoa e Milan arrivato a Salerno per dare quella freddezza mancata la scorsa stagione. Periodo di stallo per l’Empoli di Zanetti, reduce da tre pareggi consecutivi dopo la caduta della prima GIORNATA. Squadra compatta e solida, ... Leggi su sportnews.snai (Di lunedì 5 settembre 2022) Cerca il quarto risultato utile consecutivo ladi Nicola, dopo i pareggi con Bologna e Udinese intervallati dalla vittoria schiacciante contro la Sampdoria. I granata hanno la miglior difesa del torneo dopo quattro giornate, con appena due reti subite. Un cambio di rotta incredibile rispetto alla passata stagione, quando il clean sheet messo a referto fu solamente uno. Nei padroni di casa tutti gli occhi sonoti sul nuovo acquisto Dia, già autore di due reti; chi potrebbe rubare il cuore dei tifosi però, è un altro volto appena arrivato dal mercato. Parliamo ovviamente di Piatek, centravanti ex Genoa e Milan arrivato a Salerno per dare quella freddezza mancata la scorsa stagione. Periodo di stallo per l’Empoli di Zanetti, reduce da tre pareggi consecutivi dopo la caduta della prima. Squadra compatta e solida, ...

