Sei Sorelle non va in onda, cambia la programmazione di Rai1 a favore de Il Paradiso delle Signore (Di lunedì 5 settembre 2022) Sei Sorelle non va in onda oggi, 5 settembre, e lo stesso accadrà anche nei prossimi giorni. Il momento tanto temuto è arrivato e adesso i fan della soap che ci ha tenuto compagnia per tutta l’estate, dovranno mettersi comodi e aspettare. L’appuntamento pomeridiano con le vicende delle Sorelle Silva da oggi lascerà il posto a Il Paradiso delle Signore o, meglio, alle repliche delle ultime puntate della sesta stagione occupando quello che è da sempre il suo posto a partire dalle 16.00. Dopo una settimana di repliche, la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore prenderà il via lunedì prossimo facendo da collante a Oggi è un Altro Giorno di Serena Bortone che debutterà proprio oggi con la nuova ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 5 settembre 2022) Seinon va inoggi, 5 settembre, e lo stesso accadrà anche nei prossimi giorni. Il momento tanto temuto è arrivato e adesso i fan della soap che ci ha tenuto compagnia per tutta l’estate, dovranno mettersi comodi e aspettare. L’appuntamento pomeridiano con le vicendeSilva da oggi lascerà il posto a Ilo, meglio, alle replicheultime puntate della sesta stagione occupando quello che è da sempre il suo posto a partire dalle 16.00. Dopo una settimana di repliche, la nuova stagione de Ilprenderà il via lunedì prossimo facendo da collante a Oggi è un Altro Giorno di Serena Bortone che debutterà proprio oggi con la nuova ...

fiorentina_it : Per la @Gazzetta_it #Fiorentina, e altre tre, all’inseguimento delle sei sorelle di #SerieA - zazoomblog : Sei Sorelle da oggi 5 settembre 2022 non va in onda su Rai 1 - #Sorelle #settembre - Prudenzi4 : RT @il_rover: Gesù è accogliente, ti vuole come sei. Gesù: 'Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la mogli… - il_rover : Gesù è accogliente, ti vuole come sei. Gesù: 'Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre… - loriana34406751 : È un errore trasmettere per una settimana le vecchie puntate del 'Paradiso delle signore' nn lo guarderò...valeva l… -