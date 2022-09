Roots | la campagna Latorre autunno-inverno 2022-2023

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 5 settembre 2022)presenta la nuovaattraverso un nuovo capitolo del formatStories, dal titolo. Il racconto di 4 amici in un viaggio coast to coast, che comincia proprio dove li avevamo lasciati nellaPrimavera-Estate, a Lecce, per proseguire lungo il litorale pugliese, toccando 8 luoghi immaginifici, fino ad arrivare alla punta più a Sud del Salento, nella magnifica Santa Maria di Leuca. Un’avventura alla ricerca delle proprie radici e della propria identità, in scenari da sogno, tutto rigorosamente in abiti. La confortevolezza dei tessuti permette così di spingersi oltre, fino a Marittima, o alla Cava di Bauxite, oppure alla volta del mare, a Porto Badisco, in ...