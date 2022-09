Rientro a scuola, tutto quello che c’è da sapere (Di lunedì 5 settembre 2022) tutto pronto per la prima campanella che segnerà il Rientro a scuola per milioni di bambini e ragazzi in tutta Italia. Come di consueto, anche quest’anno, le riaperture sono differenziate a seconda delle regioni. La campanella suonerà, con un certo anticipo, il 5 settembre per gli scolari dell’Alto Adige; il 12 settembre sarà, invece, la volta di Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Trentino, Piemonte, Veneto e Lombardia. Il 13 settembre toccherà alla Campania. Il 14 settembre a Calabria, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna, Umbria e Molise. A metà mese toccherà agli studenti di Lazio, Emilia Romagna e Toscana, con il 15 settembre. Ultimi a rientrare in classe quelli di Sicilia e Valle d’Aosta il 19 settembre. Rientro a scuola senza stress: qualche consiglio utile Sociologi e ... Leggi su tuacitymag (Di lunedì 5 settembre 2022)pronto per la prima campanella che segnerà ilper milioni di bambini e ragazzi in tutta Italia. Come di consueto, anche quest’anno, le riaperture sono differenziate a seconda delle regioni. La campanella suonerà, con un certo anticipo, il 5 settembre per gli scolari dell’Alto Adige; il 12 settembre sarà, invece, la volta di Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Trentino, Piemonte, Veneto e Lombardia. Il 13 settembre toccherà alla Campania. Il 14 settembre a Calabria, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna, Umbria e Molise. A metà mese toccherà agli studenti di Lazio, Emilia Romagna e Toscana, con il 15 settembre. Ultimi a rientrare in classe quelli di Sicilia e Valle d’Aosta il 19 settembre.senza stress: qualche consiglio utile Sociologi e ...

