PSG Juve, a Parigi c'è un allarme bomba! Tutti gli aggiornamenti (Di lunedì 5 settembre 2022) PSG Juve, allarme bomba a Parigi! Gli ultimissimi aggiornamenti sulal vigilia di Champions delle due squadre allarme bomba a Parigi. È quanto riferiscono indiscrezioni direttamente dalla Francia: l'allarme sarebbe scattato nei pressi della stazione di Montparnasse, con la piazza transennata e la polizia inevitabilmente giunta sul posto. La Juventus è attesa questo pomeriggio nella capitale francese per la sfida al PSG di domani sera. L'articolo proviene da Calcio News 24.

