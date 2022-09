"Non ci credo neanche un istante". Pronti via, così De Benedetti zittisce la Gruber | Video (Di lunedì 5 settembre 2022) E' affidata all'Ingegner Carlo De Benedetti la prima tappa della volatona di Lilli Gruber verso le elezioni. Una volatona, quella di Otto e mezzo su La7, che promette di essere cucita su misura su (o meglio contro) Giorgia Meloni. L'editore di Domani è l'ospite d'onore della prima puntata post pausa estiva, ammette di essere intenzionato a votare, pur senza entusiasmo, per il Pd, e nel suo primo intervento in collegamento con Lilli la Rossa non risparmia critiche o veleni sulla leader di Fratelli d'Italia. "La Meloni è camaleontica. Nella sua maratona Garbatella-Oxford, con tappa in Spagna per ritrovarsi con i camerati di Vox, ha negato tutte le cose che ha detto negli ultimi 2 anni. Adesso è pro-guerra, pro-Ucraina, pro-armi, attenta al debito. Sembra una scolaretta... Vogliamo credere alla Meloni versione comizio di Vox o vogliamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) E' affidata all'Ingegner Carlo Dela prima tappa della volatona di Lilliverso le elezioni. Una volatona, quella di Otto e mezzo su La7, che promette di essere cucita su misura su (o meglio contro) Giorgia Meloni. L'editore di Domani è l'ospite d'onore della prima puntata post pausa estiva, ammette di essere intenzionato a votare, pur senza entusiasmo, per il Pd, e nel suo primo intervento in collegamento con Lilli la Rossa non risparmia critiche o veleni sulla leader di Fratelli d'Italia. "La Meloni è camaleontica. Nella sua maratona Garbatella-Oxford, con tappa in Spagna per ritrovarsi con i camerati di Vox, ha negato tutte le cose che ha detto negli ultimi 2 anni. Adesso è pro-guerra, pro-Ucraina, pro-armi, attenta al debito. Sembra una scolaretta... Vogliamo credere alla Meloni versione comizio di Vox o vogliamo ...

EnricoLetta : Credo che #Putin non l’avrebbe detta meglio. - fanpage : “Non credo nella papessa Greta Thunberg”, dice il coordinatore di Forza Italia. Quando era presidente del Parlame… - AntoVitiello : #Maldini sulla nuova proprietà: 'Credono in una continuità del loro progetto. Il progetto continuerà a essere soste… - sonoagataaa : @giuliaricccardi bah io non ci credo falsa - blackbloc1312 : @_MDelon Credo sia stato fatto apposta non avere coppe europee,hanno finito un ciclo e ne stanno cominciando un'alt… -