Meghan e Harry in Gran Bretagna: non è in programma la visita a Elisabetta (Di lunedì 5 settembre 2022) I due sono di nuovo nel Regno Unito Meghan Markle e il Principe Harry sono di nuovo a Londra, nel Regno Unito. È la terza volta per la discussa coppia che da oltre due anni ormai vive oltreoceano. I due hanno fissato una serie di incontri a sfondo benefico con diverse associazioni: tra queste One Young World Summit a Manchester, un evento degli Invictus Games a Dusseldorf e un meeting con WellChild Awards a Londra. Una agenda fissa per i Duchi del Sussex che ormai stanno costruendo la loro vita lontano, ma nemmeno troppo, dai Royals. Inavitabile parlare di loro e, come accadrà in questi giorni, del mancato incontro con la Regina Elisabetta. Troppo poco tempo per loro che per la prima volta sono sempre i figli Archie e Lilibet che invece erano con loro l’ultima volta a giugno per i Giubileo della Regina ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 5 settembre 2022) I due sono di nuovo nel Regno UnitoMarkle e il Principesono di nuovo a Londra, nel Regno Unito. È la terza volta per la discussa coppia che da oltre due anni ormai vive oltreoceano. I due hanno fissato una serie di incontri a sfondo benefico con diverse associazioni: tra queste One Young World Summit a Manchester, un evento degli Invictus Games a Dusseldorf e un meeting con WellChild Awards a Londra. Una agenda fissa per i Duchi del Sussex che ormai stanno costruendo la loro vita lontano, ma nemmeno troppo, dai Royals. Inavitabile parlare di loro e, come accadrà in questi giorni, del mancato incontro con la Regina. Troppo poco tempo per loro che per la prima volta sono sempre i figli Archie e Lilibet che invece erano con loro l’ultima volta a giugno per i Giubileo della Regina ...

