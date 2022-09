Lozano, l'infortunio è alle spalle: controlli ok e allenamento personalizzato (Di lunedì 5 settembre 2022) Continuano ad arrivare buone notizie sulle condizioni di Hirving Lozano , dopo la grande paura per il violento scontro aereo con Adam Marusic nel finale del primo tempo della partita tra Lazio e ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 5 settembre 2022) Continuano ad arrivare buone notizie sulle condizioni di Hirving, dopo la grande paura per il violento scontro aereo con Adam Marusic nel finale del primo tempo della partita tra Lazio e ...

DiMarzio : .@sscnapoli: le condizioni di #Osimhen, #Lozano e #Demme in vista del @LFC #ChampionsLeague - serieAnews_com : ?? Allarme per #Spalletti verso #NapoliLiverpool: risentimento per #Osimhen - Lil77Gen : RT @DiMarzio: .@sscnapoli: le condizioni di #Osimhen, #Lozano e #Demme in vista del @LFC #ChampionsLeague - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Dott. Cavallo: 'Lozano non ha bisogno di maschere o protezioni, l'infortunio è meno grave di quelli di Osimhen… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Dott. Cavallo: 'Lozano non ha bisogno di maschere o protezioni, l'infortunio è meno grave di quelli di Osimhen… -