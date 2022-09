Lazio, il problema resta la continuità. E Luis Alberto... (Di lunedì 5 settembre 2022) Prima settimana con tre partite per la Lazio ed ecco riemergere i vecchi problemi di continuità. Sarri ha insistito sullo stesso blocco,... Leggi su calciomercato (Di lunedì 5 settembre 2022) Prima settimana con tre partite per laed ecco riemergere i vecchi problemi di. Sarri ha insistito sullo stesso blocco,...

LALAZIOMIA : Lazio, il problema resta la continuità. E Luis Alberto... - andrea_pizzoli : @joe_tarallo @Shakennotstirr5 @AIA_it come fa a non essere rigore questo o quello di lazio napoli o quello di sampd… - sonocloe : @Paolo_Bargiggia Ci sono milioni di commenti di gente che continua a criticare per il rigore non dato alla Samp..… - totofaz : @il_prof_13 @IMBili_ Ok. Mi hai convinto. Abbiamo subito un 2-0 in meno di 25’ malgrado la miglior coppia d’attacco… - dydsix : Contro la Lazio non é stata colpa solo di Gagliardini cosi come contro il Milan non é stata solo colpa di Handa Ma… -