"La Juve non può giocare così". Capello demolisce Allegri (Di lunedì 5 settembre 2022) Per Fabio Capello la classifica della Juventus è buona nonostante un gioco non brillante, ma parte la critica verso Allegri: "Max deve fare qualcosa in più, non il battutista" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 5 settembre 2022) Per Fabiola classifica dellantus è buona nonostante un gioco non brillante, ma parte la critica verso: "Max deve fare qualcosa in più, non il battutista"

GoalItalia : 'Allegri deve fare qualcosa in più, non il battutista' 'La Juve non può giocare così' Il monito di Capello ? - sechesi : Allegri che nel recupero urla 'È finita, è finita' sull'1-1 e dopo un secondo tempo da zero tiri in porta: scena ch… - pisto_gol : A Firenze la più brutta #Juve degli ultimi 10 anni? 17 tiri totali a 4, 60% di possesso palla, 140 passaggi complet… - ilciccio67 : @Boboj29 Certo, e non sono tifosi della Juve. Hai ragione. È gente. Gente piccola, qualunque, irrilevante. #FinoAllaFine - megicbocs : Tutti la davano per spacciata. Poi alla lunga torneranno fuori i difetti ma basta poco alla Juve per mettersi sul c… -