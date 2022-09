Kvaratskhelia, l'intermediario: 'C'era anche la Juve, Napoli scelta migliore per lui' (Di lunedì 5 settembre 2022) La Juventus è stata vicina a Khvicha Kvaratskhelia, oggi stella del Napoli. A rivelarlo Gennaro Di Nardo, uno degli agenti che hanno... Leggi su calciomercato (Di lunedì 5 settembre 2022) Lantus è stata vicina a Khvicha, oggi stella del. A rivelarlo Gennaro Di Nardo, uno degli agenti che hanno...

ZonaBianconeri : RT @cmdotcom: #Kvaratskhelia , l'intermediario: 'C'era anche la #Juve, #Napoli scelta migliore per lui' - cmdotcom : #Kvaratskhelia , l'intermediario: 'C'era anche la #Juve, #Napoli scelta migliore per lui' - ZonaBianconeri : RT @CorSport: #Kvaratskhelia, l'intermediario: 'È stato a un passo dalla #Juve. #Spalletti decisivo' ??? - CorSport : #Kvaratskhelia, l'intermediario: 'È stato a un passo dalla #Juve. #Spalletti decisivo' ??? - 100x100Napoli : Di Nardo intermediario di Kvaratskhelia: “Lo voleva anche la Juve, meglio per lui che sia venuto a Napoli” -