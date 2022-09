Kroos: «La Premier è più ricca, ma non vince di più. Per fortuna non tutti i calciatori pensano solo al guadagno» (Di lunedì 5 settembre 2022) È un dato che la Premier sia in qualche modo il campionato principe in Europa, almeno stando ai numeri degli investimenti per i diritti tv. Questo perché i numeri non corrispondo ai risultati. Ha sottolinearlo ci ha pensato Toni Kroos, il centrocampista tedesco del Real Madrid, vincitore dell’ultima Champions, ospite di un podcast della “OMR” “La Premier League non ha vinto nemmeno un trofeo internazionale nella scorsa stagione. I ricavi da diritti tv sono stati di gran lunga i più alti in Inghilterra negli ultimi anni ma non è che le squadre inglesi abbiano vinto tutto. Per fortuna non tutti i giocatori guardano solo all’ingaggio ma anche alla possibilità di vincere dei trofei e crescere”. Il centrocampista tedesco ricorda il suo arrivo al Real nel 2014 “La miglior ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 settembre 2022) È un dato che lasia in qualche modo il campionato principe in Europa, almeno stando ai numeri degli investimenti per i diritti tv. Questo perché i numeri non corrispondo ai risultati. Ha sottolinearlo ci ha pensato Toni, il centrocampista tedesco del Real Madrid, vincitore dell’ultima Champions, ospite di un podcast della “OMR” “LaLeague non ha vinto nemmeno un trofeo internazionale nella scorsa stagione. I ricavi da diritti tv sono stati di gran lunga i più alti in Inghilterra negli ultimi anni ma non è che le squadre inglesi abbiano vinto tutto. Pernoni giocatori guardanoall’ingaggio ma anche alla possibilità dire dei trofei e crescere”. Il centrocampista tedesco ricorda il suo arrivo al Real nel 2014 “La miglior ...

