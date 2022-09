Inter, ora Onana scalpita ma contro il Bayern tocca ad Handanovic? (Di lunedì 5 settembre 2022) André Onana si avvicina al suo debutto con l’Inter A due giorni dalla sconfitta nel derby in casa Inter tiene ancora banco la questione portiere con Handanovic finito sul banco degli imputati. Per il Corriere della Sera l’esordio di Onana si avvicina sempre più, anche se contro il Bayern Monaco a difendere i pali nerazzurri toccherà, con ogni probabilità, ancora al capitano. “Per Maignan non ci sono tiri imparabili, per Handanovic evidentemente sì, dato che su 19 tiri ha subito fin qui 8 gol, un quarto di tutti quelli presi dall’Inter nello scorso campionato (32). Se la media di reti subite da una squadra che ha tenuto la porta immacolata solo contro lo Spezia (amichevoli estive comprese) è crollata da 0,84 a ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 5 settembre 2022) Andrési avvicina al suo debutto con l’A due giorni dalla sconfitta nel derby in casatiene ancora banco la questione portiere confinito sul banco degli imputati. Per il Corriere della Sera l’esordio disi avvicina sempre più, anche seilMonaco a difendere i pali nerazzurri toccherà, con ogni probabilità, ancora al capitano. “Per Maignan non ci sono tiri imparabili, perevidentemente sì, dato che su 19 tiri ha subito fin qui 8 gol, un quarto di tutti quelli presi dall’nello scorso campionato (32). Se la media di reti subite da una squadra che ha tenuto la porta immacolata sololo Spezia (amichevoli estive comprese) è crollata da 0,84 a ...

