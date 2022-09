Inizio di settimana caldo e soleggiato | mercoledì sera arrivano i temporali

(Di lunedì 5 settembre 2022) L’approfondimento di una depressione al largo del Regno Unito richiama la risalita dell’anticiclone dal nord Africa all’Europa meridionale e pertanto tra lunedì e martedì assisteremo a giornate in prevalenza soleggiate con solo qualche nuvola in pianura e un po’ di instabilità sui rilievi. Dalo spostamento verso est della depressione tenderà a spingere le perturbazioni atlantiche a più basse latitudini e la parte meridionale di una di queste ci interesserà tra lata die la giornata di giovedì con rovesci su gran parte della regione. Le temperature subiranno un aumento tra lunedì e martedì, mentre caleranno nuovamente trae giovedì per l’arrivo della perturbazione che sarà accompagnata da aria più fresca atlantica. Lunedì 5 settembre 2022Tempo Previsto: al ...

claudiobg1974 : Su, bella gente, forza che è lunedì! Buongiorno e buon inizio di settimana a tutti ??????? - Michela90465101 : @Bigon1Annamaria Buongiorno buon inizio settimana annamaria ??? - egidioCA : @Consuelo_Paola Consuelo buon ?????inizio di settimana ?????????????? - Achille80382732 : @Antonel08210523 Buongiorno e buon inizio settimana - EttoreBaita : RT @DarioRossetto2: @EttoreBaita Buon inizio di settimana Ettore. -

3bmeteo

Nessuna previsione era già fin dall'clamorosamente sbagliata quanto quella che nelle parole di Justice Alito ha giustificato, il ...prevedeva la possibilità di abortire fino alla 15ma......È l'ormai noto ricatto energetico che Vladimir Putin sta brandendo come arma strategica dall'...e Finlandia la misura non basta e i loro ministri degli Esteri si incontreranno inper ... Inizio settimana stabile e caldo, poi nuovi forti temporali Entro la tarda serata odierna infatti le correnti perturbate abbandoneranno la nostra Penisola sospinta dall’espansione di un’onda mobile prefrontale di stampo africano che caratterizzerà l’inizio del ...Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove ...