AGI - Mancano appena tre settimane alle elezioni politiche di Camera e Senato del 25 settembre, la campagna elettorale corre forte, anche (e soprattutto) sui social media. La comunicazione digitale è parte integrante e fondamentale della strategia elettorale, perciò è interessante capire come si stanno attivando i leader, quanti contenuti pubblicano e come crescono le rispettive basi follower; in particolare su Twitter, la piattaforma principale per orientare i focus tematici, interagire con le audience e con gli addetti ai lavori, opinion leader. Senza dubbio, le attività sui social media dei followers - condivisioni e interazioni - hanno una notevole rilevanza ai fini della propagazione di un messaggio, sul web, ragion per cui i leader sono così presenti, quotidianamente, sui social media, pubblicando fino a 1.000 contenuti in 30 giorni (retweet ...

CarloCalenda : A Salvini dico che serve un governo delle complessità. E c'è bisogno di coerenza. Non è più possibile che i politic… - CarloCalenda : Veramente io non mi sono mai sottratto. Anzi. Se riesci a organizzare un confronto ci vengo volentieri. Ps sono die… - GassmanGassmann : Quei politici che ora propongono ipotetiche soluzioni per il caro bollette, sono gli stessi che affossando le energ… - 77OnFilm : @YlexNia O con i politici che usano 3 auto blindate per spostarsi per Roma (e per l'Italia) ... - TweetDiPopolo : RT @TweetDiPopolo: a scuola dovrebbero insegnare diritti civili e moti e sollevazioni popolari. vedreste che i politici alla luce di una ge… -

I politici che crescono di più su Twitter La base follower più cospicua è nettamente quella di Matteo Renzi, uno dei primi politici italiani ... differenziate su differenti classificazioni di target, sappiamo che gli investimenti in ... Matteo Salvini il 'russo' e quel patto di ferro col partito di Putin ... l'ex ministro dell'Interno ha fatto spesso dichiarazioni di supporto per il Cremlino che, alla luce degli ultimi sviluppi in Ucraina, gli vengono rinfacciate da avversari politici, giornalisti e non ...