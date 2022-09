I due artisti conducono su Rai3 la seconda edizione dell' appuntamento quotidiano con musica e ironia

Leggi su iodonna

(Di lunedì 5 settembre 2022) Quello del raccontoin televisione è sempre stato un tema controverso. È riduttivo limitarlo alla messa in onda di un concerto o di un evento. Lo è anche relegarlo agli show generalisti o ai talent che sfornano talenti (pochi veri, molti presunti) a ogni. Stefano Bollani e Valentina Cenni, però, sembrano aver trovato la formula perfetta con Via dei Matti n. 0, programma per il quale hanno già ricevuto il Premio Flaiano, che da stasera torna in onda dal lunedì al venerdì alle 20,15 su Rai 3 con la. ...