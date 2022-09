Gnonto arriva ai Leeds, l’accoglienza dell’allenatore: “Andiamo dai tuoi genitori” (Di lunedì 5 settembre 2022) Avere diciotto anni e cambiare città può non essere facile. Nemmeno se sei una delle promesse del calcio italiano. Si è trovato in questa situazione Wilfried Gnonto, che si è trasferito dallo Zurigo al Leeds, in Premier League. Appena arrivato nel Regno Unito, il calciatore ha incontrato l’allenatore della sua nuova squadra, Jesse Marsch. Strette di mano e un abbraccio, poi la conversazione tra i due è incominciata distendendosi tra grandi sorrisi. Dopo pochi secondi, Marsch ha concesso il weekend libero a Gnonto per permettergli di ambientarsi al meglio e si è allontanato insieme a lui per andare a conoscere i suoi genitori. Un gesto di gentilezza e accoglienza, che è diventato virale sui social dei Leeds. ???? Meeting the gaffer! pic.twitter.com/nWtWoi7W3k — Leeds ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Avere diciotto anni e cambiare città può non essere facile. Nemmeno se sei una delle promesse del calcio italiano. Si è trovato in questa situazione Wilfried, che si è trasferito dallo Zurigo al, in Premier League. Appenato nel Regno Unito, il calciatore ha incontrato l’allenatore della sua nuova squadra, Jesse Marsch. Strette di mano e un abbraccio, poi la conversazione tra i due è incominciata distendendosi tra grandi sorrisi. Dopo pochi secondi, Marsch ha concesso il weekend libero aper permettergli di ambientarsi al meglio e si è allontanato insieme a lui per andare a conoscere i suoi. Un gesto di gentilezza e accoglienza, che è diventato virale sui social dei. ???? Meeting the gaffer! pic.twitter.com/nWtWoi7W3k —...

