“Fermateli” Serata choc | rissa con decine di ragazzi Movida pericolosa | la scoperta

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 5 settembre 2022) Maxisotto gli occhi di tutti. Immagini forti: scoppia la violenza tra gruppi dimolto giovani per motivi futili. Tutto ha avuto inizio nel bel mezzo dellaa San Leone, in provincia di Agrigento. La scena viene ripresa dal cellulare e in poche ore il video delladiventa virale. Maxi-a San Leone, il video fa il giro del web in poche ore. Nulla giustifica gli scenari di violenza, ancor più se a spingere allasono motivi futili che potrebbero trovare una soluzione nel dialogo pacifico e assennato. Maxi-a San Leone. Il video mostra le immagini della violenza tra giovani La maxi-scoppiata a San Leone, nell’agrigentino, sarebbe l’ennesimo episodio che dovrebbe fare riflettere, sopratutto i più ...