Eurobasket 2022 | Italia da incubo con l’Ucraina | cronaca e tabellino

(Di lunedì 5 settembre 2022) Non si mettono benissimo le cose per l’nel Gruppo C di. Gli Azzurri, infatti, hanno perso la seconda sfida consecutiva dopo l’esordio vittorioso con l’Estonia. Se però contro la Grecia si è vista una Nazionale eroica, non si può dire altrettanto della performance fornita con, uscita meritatamente vittoriosa dal Mediolanum Forum di Milano per 73-84. La formazione di Pozzecco dà l’impressione di poter strappare nei primi due quarti salvo poi sciogliersi completamente nella seconda metà di gara, specialmente in un ultimo periodo da. Si salva solamente un Polonara da 17 punti per la squadrana. Sotto tono tutti gli altri, a partire da Simone Fontecchio (14 punti) fino ad arrivare a Gigi Datome (3 punti). Dall’altra parte benissimo Mykhailiuk ...

Italbasket : Andiamo negli spogliatoi sul +4: forza, Azzurri ?? ?? Fontecchio 10, Polonara 9, Ricci 7 ?? - Italbasket : Le condizioni di Danilo Gallinari ?? Gli accertamenti clinici hanno evidenziato una lesione meniscale senza intere… - Sport_Fair : #Eurobasket Brutta sconfitta per l'#Italbasket all'Europeo: l'Ucraina vince in rimonta - basketinside360 : #EuroBasket 2022: Sorpresa Ucraina, Grecia e Serbia le prime qualificate - - Gazzetta_it : Italia, che crollo! Battuta dall'Ucraina, decisiva domani la sfida alla Croazia #Eurobasket -

Basketinside

Pesante sconfitta dell'Italia nella terza giornata del gruppo C di: al Forum passa 84 - 73 l'Ucraina. Inutili i 17 punti di Polonara e i 14 di Fontecchio. Martedì ci si gioca una buona fetta di qualificazione contro la Croazia: tutto in diretta su Sky ...Infortunio Gallinari: rottura menisco/ Niente: "Fa male rinunciarci" Fontecchio si prende la Nazionale sulle spalle, Mykhailuk si inventa la bomba e Tkachenko segna il - 2 in ... #EuroBasket 2022: Italia, che incubo! L'Ucraina vince e complica il cammino azzurro nel torneo Non si mettono benissimo le cose per l’Italia nel Gruppo C di Eurobasket 2022. Gli Azzurri, infatti, hanno perso la seconda sfida consecutiva dopo l’esordio vittorioso con l’Estonia. Se però contro la ...Terza partita nel girone C per la Nazionale Azzurra nella cornice del Forum di Assago. Alle ore 21:00 c'è il confronto diretto con l'Ucraina. Una vittoria per i ragazzi di ...