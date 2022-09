Covid, Sileri: in autunno il vaccino aggiornato ma quarta dose subito per over 60 e fragili (Di lunedì 5 settembre 2022) Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha annunciato che "in autunno, probabilmente a settembre dovrebbe arrivare un vaccino anti - Covid aggiornato , che andrà a coprire anche le varianti ... Leggi su leggo (Di lunedì 5 settembre 2022) Il sottosegretario alla Salute Pierpaoloha annunciato che "in, probabilmente a settembre dovrebbe arrivare unanti -, che andrà a coprire anche le varianti ...

