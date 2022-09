Piergiulio58 : Dieci persone sono state uccise dopo un attacco con coltello in Saskatchewan, provincia del Canada occidentale. Ci… - News24_it : Canada, attacco con coltello: 10 morti e 15 feriti - Virus1979C : (Adnkronos) – Dieci persone sono state uccise dopo un attacco con coltello in Saskatchewan, provincia del Canada oc… - CapaGira : RT @ledicoladelsud: Canada, attacco con coltello: 10 morti e 15 feriti - lifestyleblogit : Canada, attacco con coltello: 10 morti e 15 feriti - -

Strage in Canada, in un'area a nord di Ottawa: la polizia sta dando la caccia a due sospetti dopo una serie di accoltellamenti in cui sono state uccise 10 persone e altre 15 sono rimaste ferite. L'att ...(Adnkronos) - Dieci persone sono state uccise dopo un attacco con coltello in Saskatchewan, provincia del Canada occidentale. Ci sarebbero anche 15 feriti. L'episodio si sarebbe verificato nelle comun ...