Calcio Napoli, problema muscolare per Osimhen: Liverpool a rischio (Di lunedì 5 settembre 2022) Allarme in casa Calcio Napoli per un problema muscolare accusato dall’attaccante nigeriano contro la Lazio, che lo mette a rischio per la gara di Champions. Problemi in attacco per il Calcio Napoli contro il Liverpool, esordio di Champions League in programma mercoledì sera al Maradona. Dopo l’infortunio rimediato da Lozano contro la Lazio il Napoli Leggi su 2anews (Di lunedì 5 settembre 2022) Allarme in casaper unaccusato dall’attaccante nigeriano contro la Lazio, che lo mette aper la gara di Champions. Problemi in attacco per ilcontro il, esordio di Champions League in programma mercoledì sera al Maradona. Dopo l’infortunio rimediato da Lozano contro la Lazio il

sscnapoli : ?? #Spalletti “Dobbiamo essere competitivi per l’alta classifica e giocare un calcio di livello perché siamo il Napo… - Gazzetta_it : CR7-Napoli, ore decisive. Blitz di Mendes per lo scambio con Osimhen - Eurosport_IT : ???? Icardi verso il Galatasaray ?? Inter: spunta Zagadou ? Difficile l'arrivo di Navas al Napoli Questa l'edicola de… - maracana1950 : RT @Gazzetta_it: Napoli, Osimhen in dubbio per il Liverpool: domani test decisivo #UCL - Luxgraph : Paolo Rossi, organizzato torneo alla memoria dall'Asd Bucine -