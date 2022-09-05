Balkan Ninnisi trama puntata 10 del 06 Settembre 2022

Haber 7 - Son bölümlerde, Selviye Inci'nin diziye dahil olusu ile "Balkan Ninnisi Güldaniye Hala kim" Balkan Ninnisi takipçileri Selviye Inci'nin nereli ve kaç yasinda oldugunu bir hayli merak etti.TRT1 Ekranlarinda izleyicileriyle bulusan balkan ninnisi dizisi, birçok kisi tarafindan merak ediliyor ve arastiriliyor. Peki Balkan ninnisi fragmani yayinlandi mi Balkan ninnisi 10. bölüm fragmani i ...