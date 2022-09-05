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Balkan Ninnisi trama puntata 10 del 06 Settembre 2022

Balkan Ninnisi
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Balkan Ninnisi trama puntata 10 del 06 Settembre 2022 (Di lunedì 5 settembre 2022) È molto difficile descrivere cosa è successo per Süleyman, Arif e Daniel, che sono stati espulsi dalla casa e hanno dovuto affrontare problemi nell'aprire vecchi quaderni nel villaggio in cui si sono trovati mentre cercavano un posto dove accamparsi nella foresta. Quando raccontano di come sono finiti in quel villaggio e degli eventi vissuti al L'articolo proviene da MediaTurkey.
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