Attentato a Kabul | morti due funzionari dell' ambasciata russa «Le vittime sono almeno 25»

Agenzia_Ansa : Attentato kamikaze davanti all'ambasciata russa a Kabul, 25 morti. Tra le vittime due funzionari della sede diploma… - Tg3web : È di almeno 25 morti il bilancio dell'attentato suicida avvenuto questa mattina davanti all'ambasciata russa di Kab… - SkyTG24 : Afghanistan, attentato kamikaze davanti ad ambasciata russa a Kabul - Eli74505503 : RT @askanews_ita: Attentato vicino all’ambasciata russa di #Kabul, numerosi morti e feriti #Afghanistan - infoitestero : Attentato ambasciata russa a Kabul, Lavrov: “Punire i responsabili il prima possibile” -

...Lavrov ha dichiarato che misure per rafforzare la sicurezza intorno all'ambasciata russa a... Il Cremlino ha condanna categoricamente l': "Sicuramente stiamo parlando di un attacco ...In questa edizione: -suicida all'ambasciata russa - Coldiretti: il caro prezzi pesa sugli italiani già a colazione - Sud Ovest Cina colpita da terremoto magnitudo 6.6 - Istat: PIL in aumento gsl SponsorTutto è avvenuto tra la folla che attendeva il rilascio del visto per la Russia. Dura la condanna del Cremlino, che annuncia di aver rafforzato le misure di sicurezza intorno all'ambasciata ...In questa edizione: Kabul, attentato all'ambasciata russa, Gas alle stelle, borse in affanno, "Servono opportunità di lavoro per i giovani", Strage Canada, caccia ai killer, Ravenna, al via il rigassi ...