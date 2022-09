Al governo anche con la Meloni L' incredibile apertura di Calenda

demagistris : Se oggi si rischia la catastrofe nella centrale nucleare in Ucraina e ci sono bollette fuori controllo che colpisco… - Tommasocerno : Le ricette Ue sul caro bollette e i pistolotti del governo sui termosifoni mentre il Paese è sul baratro sono le cl… - CarloCalenda : Berlusconi ha anche mandato il primo uomo sulla Luna e inventato i vaccini. Ma cara Onle Fascina, che tristezza ved… - giannicuzzani : RT @MGT6025: #Calendachedicecose : 'Serve un governo di unità nazionale, anche con #Meloni'. Iniziano . - ClaudioZavatti1 : RT @confundustria: Calenda insiste: “Serve un governo di larghe intese, anche con Meloni” . I Parioli non si tradiscono. -

...combustibili da utilizzare per alimentare le stufe domestiche (vale la pena dare un'occhiata...che l'acquisto dei pannelli comprende già la detrazione fiscale del 50% resa disponibile dal......per altre ragioni. E una strategia che ora in molti iniziano a guardare con perplessità, compresi tanti cinesi e cittadini internazionali residenti nella Repubblica Popolare. Ma il...Eppure il ministro della Salute Roberto Speranza si era impegnato per un fondo da 15 milioni di euro rassicurando, anche durante un Question time a luglio, che era ferma intenzione del Governo ...basata sull’assunzione di responsabilità da parte del governo tedesco per le mancanze sulla sicurezza e i soccorsi, un’inchiesta storica esaustiva, e il risarcimento per i familiari delle vittime”.