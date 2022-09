Volley Mondiali maschili 2022 programma oggi, domenica 4 settembre: orari, diretta tv e streaming (Di domenica 4 settembre 2022) Il programma di domenica 4 settembre dei Mondiali 2022 di Volley maschile, in programma tra Polonia e Slovenia dal 26 agosto all’11 settembre. Proseguono le sfide da dentro o fuori degli ottavi di finale della rassegna iridata. Italia e Slovenia hanno già staccato il pass per i quarti di finale ed ora attendono l’esito delle altre partite per scoprire le proprie avversarie. Gli Stati Uniti incontrano la Turchia (ore 17.30), mentre i bicampioni del mondo della Polonia sfidano la Tunisia (ore 21.00). Tutte le partite saranno visibili per gli abbonati sulla piattaforma Volleyballworld.tv, ma anche sui canali Sky Sport (in streaming su Sky Go e Now) e in chiaro sui canali Rai Sport (e in streaming su Rai ... Leggi su sportface (Di domenica 4 settembre 2022) Ildideidimaschile, intra Polonia e Slovenia dal 26 agosto all’11. Proseguono le sfide da dentro o fuori degli ottavi di finale della rassegna iridata. Italia e Slovenia hanno già staccato il pass per i quarti di finale ed ora attendono l’esito delle altre partite per scoprire le proprie avversarie. Gli Stati Uniti incontrano la Turchia (ore 17.30), mentre i bicampioni del mondo della Polonia sfidano la Tunisia (ore 21.00). Tutte le partite saranno visibili per gli abbonati sulla piattaformaballworld.tv, ma anche sui canali Sky Sport (insu Sky Go e Now) e in chiaro sui canali Rai Sport (e insu Rai ...

Eurosport_IT : Per Michieletto e Giannelli il volley è tutto...o quasi ?? Tra poco saranno in campo nell'ottavo di finale dei Mond… - Agenzia_Ansa : L'Italia si è qualificata per i quarti di finale dei Mondiali di pallavolo, battendo 3-1 Cuba a Lubiana (parziali 2… - Gazzetta_it : Italia, che sofferenza: batte Cuba 3-1 e vola ai quarti #MWCH2022 - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Italia, che sofferenza: batte Cuba 3-1 e vola ai quarti #MWCH2022 - solounastella : RT @Eurosport_IT: Grandi ragazzi! ?????? Ora attendiamo ai quarti una tra Francia e Giappone ?? #MWCH2022 | #ItaliaCuba | #Volley https://t.… -