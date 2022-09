Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2022 ore 19:00 (Di domenica 4 settembre 2022) Viabilità DEL 4 SETTEMBRE 2022 ORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA FLAMINIA A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI NEI PRESSI DI VIA DI GROTTAROSSA; INCIDENTE ANCHE SULL’ AURELIA, CON CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO; SULLO STESSO RACCORDO CODE PER LAVORI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA METRomaRE IL SERVIZIO È REGOLARE SINO AL 18 SETTEMBRE ANCHE NELLE ORE SERALI. I LAVORI NELLA STAZIONE STELLA POLARE PROSEGUONO, INFATTI, SINO AL 16 SETTEMBRE E NON COMPORTANO MODIFICHE AL SERVIZIO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da Astral Leggi su romadailynews (Di domenica 4 settembre 2022)DEL 4 SETTEMBREORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA FLAMINIA A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI NEI PRESSI DI VIA DI GROTTAROSSA; INCIDENTE ANCHE SULL’ AURELIA, CON CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO; SULLO STESSO RACCORDO CODE PER LAVORI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE-FIUMICINO E VIA DEL MARE; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA METRE IL SERVIZIO È REGOLARE SINO AL 18 SETTEMBRE ANCHE NELLE ORE SERALI. I LAVORI NELLA STAZIONE STELLA POLARE PROSEGUONO, INFATTI, SINO AL 16 SETTEMBRE E NON COMPORTANO MODIFICHE AL SERVIZIO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da Astral

romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via del Serafico, tra via del Tintoretto e via Laurentina - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato a viale Guglielmo Marconi, tra piazza della Radio e Ponte Guglielmo Marconi - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso sulla Colombo, tra viale Marconi e l'obelisco - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato sulla Nomentana, tra Porta Pia e la Tangenziale Est. - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato a Porta Cavalleggeri, tra via Gregorio VII e lungotevere in Sassia -