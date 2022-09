Verstappen | prima la fortuna | poi il dominio Mondiale ipotecato | Leclerc si consola col podio in Olanda

Leggi su sportface

(Di domenica 4 settembre 2022)l’innegabile, poi la dea bendata chiede il conto e costringe, si fa per dire, Maxa sudarsi una vittoria comunque quasi mai in discussione. Il campione del mondo in carica trionfa anche innella sua pista di casa e mette sempre di più le mani sul bis iridato, visto che il vantaggio è ora siderale e sfonda quota cento. Altro che pensione però, qui questo giovanotto di appena venticinque anni sta sbaragliando un’altra volta la concorrenza, e questa volta ha dovuto dimostrare ancora una volta a tutti che non si è un campione per caso. Già, perché dopo metà gara per l’olandese sembrava una formalità portarla a casa, ma ecco che la strategia estremamente aggressiva della Mercedes paga i dividendi e la gomma bianca vola. Ne consegue che per Hamilton e Russell c’è una sola sosta ed è già ...