Verona Sampdoria, che sfortuna per Audero! Nuovo autogol con i veneti (Di domenica 4 settembre 2022) Verona-Sampdoria: sfortunato autogol di Audero. Non è la prima volta che succede al portiere dei blucerchiati Il Verona rappresenta una vera e propria maledizione per Emil Audero. Il portiere della Sampdoria ha subito un autogol in occasione del match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A. Ma c’è un precedente che riguarda Audero e i gialloblù: anche l’8 marzo 2020 (partita vinta dai blucerchiati con il risultato di 2-1 in rimonta) all’ex Juventus venne assegnata un’autorete. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 settembre 2022)todi Audero. Non è la prima volta che succede al portiere dei blucerchiati Ilrappresenta una vera e propria maledizione per Emil Audero. Il portiere dellaha subito unin occasione del match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A. Ma c’è un precedente che riguarda Audero e i gialloblù: anche l’8 marzo 2020 (partita vinta dai blucerchiati con il risultato di 2-1 in rimonta) all’ex Juventus venne assegnata un’autorete. L'articolo proviene da Calcio News 24.

SAMPaolo61 : #Sampdoria partita come a Salerno la differenza che qui il #Verona ha sbagliato l'impossibile e #Audero ha fatto miracoli #VeronaSampdoria - Matteo_cbr6 : @_smpdr @sampdoria Per il Verona…..???? - nikkolacch : sto guardando Verona Sampdoria e stanno passando più rondini che giocatori - Sam15848553 : Hellas Verona vs Sampdoria 2-1 per adesso ?? - the_barbaro95 : @424BasilStreet Si ma come fai a paragonare united arsenal a Verona Sampdoria -