Vecchi cellulari usati? Non gettarli, c’è un modello che vale cifre da capogiro (Di domenica 4 settembre 2022) Se stai pensando di buttare via il suo Vecchio cellulare ripensaci! Ci sono alcuni modelli che valgono delle cifre astronomiche. Quanti di noi hanno un cellulare Vecchio che non vedono l’ora di buttare via! Ma attenzione, perché proprio il vostro smartphone potrebbe valere una fortuna. Infatti ci sono alcuni modelli che al giorno d’oggi hanno L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 4 settembre 2022) Se stai pensando di buttare via il suoo cellulare ripensaci! Ci sono alcuni modelli che valgono delleastronomiche. Quanti di noi hanno un cellulareo che non vedono l’ora di buttare via! Ma attenzione, perché proprio il vostro smartphone potrebbere una fortuna. Infatti ci sono alcuni modelli che al giorno d’oggi hanno L'articolo NewNotizie.it.

pm52127050 : @LucaBizzarri Ce l’ha nei pre-impostati come “scusa non posso rispondere” o “ci vediamo alle” nei vecchi cellulari - gter1965 : qualche anno fa, come i Nokia o i Motorola, come gli Alcatel o i vecchi Sony-Ericsson, ve li ricordate? Bene questi… - gter1965 : come siamo ormai abituati a sentire chiamare il nostro telefonino. Sono senza telefono? No! Ho un cosiddetto featur… -