Ultime Notizie Roma del 04-09-2022 ore 12:10 (Di domenica 4 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale una buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Joe biden dello stato il discorso che ha fatto a Philadelphia era pieno di odio di rabbia è stato il discorso più divisivo ha fatto da un presidente che ha denigrato 70 milioni di lettori così Donald Trump partendo l’attacco del presidente del CONI in Pennsylvania per i suoi candidati in midterm il primo dopo il sequestro di documenti classificati nella sua residenza di mar-a-lago metteremo fine la carriera politica di Nancy Pelosi di Joe biden ha concluso Enrico Letta chiama il voto in una pelle militanti La scelta è tra noi è la destra chi lo nega a mente con te con loro dialogo impossibile Berlusconi boccia l’alleanza Renzi che rende sostiene che il terzo Paolo è costituito dal Movimento 5 Stelle e Conte rilancia staremo ancora la sorpresa sul prontoenergia Il ... Leggi su romadailynews (Di domenica 4 settembre 2022)dailynews radiogiornale una buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Joe biden dello stato il discorso che ha fatto a Philadelphia era pieno di odio di rabbia è stato il discorso più divisivo ha fatto da un presidente che ha denigrato 70 milioni di lettori così Donald Trump partendo l’attacco del presidente del CONI in Pennsylvania per i suoi candidati in midterm il primo dopo il sequestro di documenti classificati nella sua residenza di mar-a-lago metteremo fine la carriera politica di Nancy Pelosi di Joe biden ha concluso Enrico Letta chiama il voto in una pelle militanti La scelta è tra noi è la destra chi lo nega a mente con te con loro dialogo impossibile Berlusconi boccia l’alleanza Renzi che rende sostiene che il terzo Paolo è costituito dal Movimento 5 Stelle e Conte rilancia staremo ancora la sorpresa sul prontoenergia Il ...

sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - qnazionale : Juan Carrito, l'orso social e le scorribande: se continua, rischia il recinto. Video - VesuvioLive : Napoli, rapina poteva diventare tragedia: ragazzino accoltellato per un telefono e qualche spiccio - GianlucaCoccia : Le storie che non conosci non sono mai di seconda mano. Luis Sepulveda uno dei miei autori preferiti perché “Patago… -