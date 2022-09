Traffico Roma del 04-09-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 4 settembre 2022) Luceverdebuona domenica e Ben ritrovati dalla redazione si mantiene regolare ilsulle strade della capitale e la circolazione scarsa ovunque da poco segnalato un incidente su via Flaminia in prossimità di via di Grottarossain coda verso il centro deviate temporaneamente le linee bus 32 e 200 di svolgimento ad Ostia all’interno della Pineta di Castelfusano la corsa per l’ambiente fino alle 12 circa chiusa al transito la laterale della Colombo tra via del Circuito e Viale campanese verso Ostia aalla Garbatella al via da oggi la manifestazione abaccalà chiuse al transito Piazza Damiano Sauli via Daniele Comboni e altre vie del quartiere fino alla 13 settembre come ogni domenica pedonalizzazione dei Fori Imperiali deviate le linee bus di zona sulla ferrovia ...