Spazio pubblico, la ‘svendita’ dei sindaci in spregio all’autorità popolare (Di domenica 4 settembre 2022) “Lo Spazio pubblico è un luogo fisico caratterizzato da un uso sociale collettivo dove chiunque ha il diritto di circolare o dialogare. È lo Spazio della comunità o della collettività che in quanto tale si distingue dallo Spazio privato riservato alla vita personale, intima, familiare. Rappresenta nelle società umane, in particolare urbane, tutti gli spazi di passaggio e d’incontro che sono ad uso di tutti, come strade, piazze, parchi, stazioni, edifici pubblici quali biblioteche, municipi o altro”. Questa definizione tratta da Wikipedia dovrebbe essere stampata e appesa sulla porta del sindaco Pd di Roma, Roberto Gualtieri (ma non solo sulla sua, di porta). In una bizzarra accezione dello ”Spazio pubblico”, il comune (i comuni) infatti spesso si appropriano del bene di tutti i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) “Loè un luogo fisico caratterizzato da un uso sociale collettivo dove chiunque ha il diritto di circolare o dialogare. È lodella comunità o della collettività che in quanto tale si distingue dalloprivato riservato alla vita personale, intima, familiare. Rappresenta nelle società umane, in particolare urbane, tutti gli spazi di passaggio e d’incontro che sono ad uso di tutti, come strade, piazze, parchi, stazioni, edifici pubblici quali biblioteche, municipi o altro”. Questa definizione tratta da Wikipedia dovrebbe essere stampata e appesa sulla porta del sindaco Pd di Roma, Roberto Gualtieri (ma non solo sulla sua, di porta). In una bizzarra accezione dello ””, il comune (i comuni) infatti spesso si appropriano del bene di tutti i ...

