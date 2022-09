(Di domenica 4 settembre 2022) (Adnkronos) –pareggiano 0-0 nel match valido per la quinta giornata dellaA 2022-2023. La formazione lombarda, neopromossa, conquista il primo punto dopo 4 sconfitte. Ilsale a quota 6. Funweek.

Gazzetta_it : Inzaghi ritrova la sua Inter: splendido 3-1 alla Cremonese e rossoneri avvisati #InterCremonese - TuttoMercatoWeb : TMW - Cremonese, dal Tottenham arriva in prestito il centrocampista Matar Sarr - TorinoFC_1906 : ?? ???????????? ??????' ?????????? ?????? ?????????? ?? Il calendario della serie A regala emozioni forti. In queste due settimane si sfid… - News24Italy : #Serie A, Cremonese-Sassuolo 0-0 - SkySport : CREMONESE-SASSUOLO 0-0 Risultato finale ? SERIE A - 5^ giornata ?? -

Termina con un pareggio senza gol la sfida delle 12.30 tra Cremonese e Sassuolo, valida per il quinto turno di Serie A. Si tratta di un pareggio importante per i padroni di casa che muovono così la ...Milano, 4 set. (LaPresse) - Si è chiuso 0-0 il match delle 12.30 tra Cremonese e Sassuolo, valido per la quinta giornata di serie A. Al 34' è stato annullato ...