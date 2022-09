Serie A | Cremonese-Sassuolo 0-0 LIVE Spezia-Bologna 0-0 | la sblocca Arnautovic

Gazzetta_it : Inzaghi ritrova la sua Inter: splendido 3-1 alla Cremonese e rossoneri avvisati #InterCremonese - TuttoMercatoWeb : TMW - Cremonese, dal Tottenham arriva in prestito il centrocampista Matar Sarr - TorinoFC_1906 : ?? ???????????? ??????' ?????????? ?????? ?????????? ?? Il calendario della serie A regala emozioni forti. In queste due settimane si sfid… - Chris_MbEv : RT @DiMarzio: #SerieA | Le parole dell'allenatore del @SassuoloUS #Dionisi dopo #CremoneseSassuolo - internewsit : LIVE Serie A - Spezia-Bologna, vantaggio degli ospiti firmato Arnautovic! - -

...A: Roma e Atalanta 10, Inter 9, Napoli, Juventus, Milan, Lazio 8, Torino e Udinese 7, Fiorentina, Salernitana e Sassuolo 5, Spezia 4, Empoli 3, Lecce, Verona, Sampdoria e Bologna 2,, ......10 Norbert Gombos - Hugo Grenier 2 - 1 17:10 Brandon Holt - Dimitar Kuzmanov 2 - 1 17:10 Maximilian Marterer - Riccardo Bonadio 2 - 0 Visualizza US Open CALCIO -A 18:30- Torino 1 - ...Serie A – Allo stadio Zini finisce 0-0 la partita tra la Cremonese e il Sassuolo. Primo punto in campionato per la neopromossa di Alvini che, dopo quattro sconfitte di fila, frena 0-0 il Sassuolo allo ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...