Secondigliano | mamma si distrae | figlio di 3 anni scappa tra auto in corsa

(Di domenica 4 settembre 2022) Un bimbo di 3salvato dalla morte tra gli applausi dei presenti. Sono stati attimi di paura quelli vissuti ieri a, alle ore 20 e 30, in prossimità della Pizzeria “Spicchio Contemporaneo”., bimbo di 3tra lein: salvato in extremis Secondo quanto riportato da un comunicato dell’associazione L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

casertafocus : PAURA PER UN BIMBO DI TRE ANNI – Sfugge al controllo della mamma e rischia di essere travolto dalle auto, salvato d… - PeriferiamoNews : Secondigliano, bimbo sfugge alla mamma e rischia di essere investito: salvato dal presidente dell’associazione Guar… - Sweeti3Pie2022 : @Antonio73ac E dopo mettici un cornetto “ cornetto di notte “ del Secondigliano che cola la nutella da far paura aa… -

NapoliToday

... dove diverse strade sia del centro che della periferia - da Scampia a, da Calata ... A Villaricca unacon tre bambini, che passeggiava, è stata colta di sorpresa dal temporale e si è ......ha avuto la meglio e così la conduttrice diha accettato con il sorriso la proposta, spiegando a Vero TV cosa l'ha attratta maggiormente del nuovo dating Chi vuole sposare mia: '... Bimbo lascia la mano alla madre e corre tra le auto in corsa: lo spavento Momenti di paura ieri sera a corso Secondigliano dove un bimbo di tre anni, sfuggito al controllo della mamma, ha rischiato di essere travolto dalle auto in corsa. Sul posto si è trovato a passare Giu ...Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato Secondigliano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in corso Secondigliano hanno notato un ...