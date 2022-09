Sassuolo, Dionisi: 'Meritavamo più noi, partita poco intensa.Campionato spaccato in due' (Di domenica 4 settembre 2022) L'allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio 0-0 contro la Cremonese: "Sì, non... Leggi su calciomercato (Di domenica 4 settembre 2022) L'allenatore del, Alessio, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio 0-0 contro la Cremonese: "Sì, non...

sportli26181512 : Sassuolo, Dionisi: 'Ecco cosa cambia senza Scamacca. Pinamonti? Troverà la forma' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SASSUOLO - Dionisi: 'Soddisfatto della prestazione, meno per il risultato' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SASSUOLO - Dionisi: 'Soddisfatto della prestazione, meno per il risultato' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SASSUOLO - Dionisi: 'Soddisfatto della prestazione, meno per il risultato' - Chris_MbEv : RT @DiMarzio: #SerieA | Le parole dell'allenatore del @SassuoloUS #Dionisi dopo #CremoneseSassuolo -