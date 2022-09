Sanzioni Russia | Salvini | “Ue copra spese per mantenerle”

(Di domenica 4 settembre 2022) (Adnkronos) – “Lenon funzionano, chi invade un paese ha torto marcio, abbiamo sempre sostenuto ogni aiuto alla Ucraina, sono passati ora parecchi mesi e le bollette del gas si arrivano a pagare anche il triplo, la guerra va avanti e le casse dellasi riempiono di quattrini”. Lo dice il leader della Lega, Matteo, ospite di Rtl 102.5. “Questa – spiega – non è una opinione, sono numeri”. “Noi chiediamo che l’Europa, come per il Covid, metta uno scudo di protezione,le fatture in più che famiglie stanno pagando, altrimenti a settembre rischiamo un milione di posti di lavoro”. “Dobbiamo modificare le? Benissimo, l’importante è che l’Europaleleper imprese e famiglie”, ribadisce. “L’Economist e ...

Pagheremo un prezzo per il nostro sostegno all'Ucraina a causa dellee, naturalmente, del fatto che lausa l'energia come arma - ha spiegato - . Ma dobbiamo capire che non c'è ...'Non possiamo continuare a imporre. Dobbiamo guardare ad un certo ... Un potenziale compromesso sarebbe la sospensione totale del accordo del 2007 con ladi ...Mentre prosegue la sua guerra di aggressione contro l’Ucraina, la Russia è impegnata anche in un “conflitto interno” con coloro che criticano la guerra e i crimini commessi dalle forze russe in Ucrain ...Sanzioni alla Russia, Salvini: 'Europa corresponsabile dell'aumenti dei prezzi'. Matteo Salvini è tornato a dire la sua sulle sanzioni contro la Russia in seguito all’invasione dell’Ucraina. Secondo i ...