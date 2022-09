Roma, Mourinho: «Oggi sfortunati» (Di domenica 4 settembre 2022) Le parole di Jose Mourinho in conferenza stampa dopo la sconfitta con l’Udinese: «Non c’è tempo per i drammi, giovedì torniamo in campo» Jose Mourinho ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Udinese. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Non sembra nulla di grave per Abraham. Oggi siamo stati sfortunati, abbiamo regalato due gol che hanno fatto poi la storia della gara. Parlo di sfortuna perché l’inizio è stato di qualità con l’occasione creata da Dybala, per me è il migliore è in campo, chiaro che dopo aver perso 4-0 qualcuno può mettersi a ridere, ma ha dato qualità, ha avuto carattere. Abbiamo regalato la gara con errori individuali che poi diventano collettivi, se vogliamo andare ancora più lontano gli errori individuali diventano i miei errori. E’ stata una gara è stata difficile e non era ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 settembre 2022) Le parole di Josein conferenza stampa dopo la sconfitta con l’Udinese: «Non c’è tempo per i drammi, giovedì torniamo in campo» Joseha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Udinese. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Non sembra nulla di grave per Abraham.siamo stati, abbiamo regalato due gol che hanno fatto poi la storia della gara. Parlo di sfortuna perché l’inizio è stato di qualità con l’occasione creata da Dybala, per me è il migliore è in campo, chiaro che dopo aver perso 4-0 qualcuno può mettersi a ridere, ma ha dato qualità, ha avuto carattere. Abbiamo regalato la gara con errori individuali che poi diventano collettivi, se vogliamo andare ancora più lontano gli errori individuali diventano i miei errori. E’ stata una gara è stata difficile e non era ...

OfficialASRoma : ???? LIVE: La conferenza stampa di José Mourinho in vista di Udinese-Roma - AliprandiJacopo : #Mourinho eletto miglior allenatore della Serie A nel mese di agosto. Prima di Roma-Atalanta la consegna del premio… - DiMarzio : #SerieA #ASRoma I Le parole di José #Mourinho dopo la sconfitta contro l'@Udinese_1896 - andr3_21 : RT @unfair_play: Stasera è la Roma che si vergogna a farsi allenare da Mourinho. #UdineseRoma #Mourinho - avvclarinsolia : 'preferisco perdere 4-0 una partita che perdere quattro partite. È dura per noi e per i tifosi, ma è la vita: giove… -