Pagelle Udinese-Roma 4-0 | voti e tabellino Serie A 2022 2023

(Di domenica 4 settembre 2022) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la quinta giornata del campionato di. Alla Dacia Arena serata perfetta per i padroni di casa che passano in vantaggio dopo pochi minuti grazie ad Udogie che approfitta del regalo di Karsdorp e fa 1-0. Laprova a reagire, ma Deulofeu e compagni sono più reattivi e trovano la rete del raddoppio con un tiro di Samardzic con la complicità di Rui Patricio. I giallorossi si sfaldano con il passare dei minuti: prima il 3-0 di Pereyra poi il sigillo definitivo di Lovric: è 4-0. K.o. pesantissimo per la squadra di Mourinho. IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS(3-5-2): Silvestri 6.5; Becao 7, Bijol sv ...

sportface2016 : La notte horror della #Roma, non si salva nessuno: #Mourinho voto 4. Le pagelle e i voti di #UdineseRoma #SerieA - Ameiscei : Pagelle Udinese Roma Udinese 8 Roma Dybala 6 Smalling 6 Matic 6 Il resto 2 Buonanotte - PagineRomaniste : #Udinese-#Roma 4-0, le pagelle: #Dybala T9 ma si spegne, horror show #Karsdorp e #RuiPatricio. #Abraham fantasma… - siamo_la_Roma : ?? Crolla la Roma a Udine ?? Poker bianconero alla Dacia Arena ?? Chi salvate? #ASRoma - ZonaBianconeri : RT @NapoliCalciogol: Le pagelle di Italiano - Prima ne cambia troppi (9 su 11), dopo interviene tardi con le cambi #Calcio #Calciomercato… -

6,5Ha ceduto Molina e Udogie, che però resta ancora un anno in Friuli. E con loro più Soppy i conti sono a posto. Tutto il resto servirà a garantirsi serenamente un'altra stagione in Serie A ...Lee highlights di- Fiorentina, gara valida per la quarta giornata di Serie A 2022/2023: Beto è il migliore del match(3 - 5 - 2): Silvestri 6.5; Becao 6.5, Bijol 6.5, Masina 6 (...Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Udinese-Roma, match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Alla Dacia Arena serata perfetta per i padroni di ...Serie A, il posticipo finisce con un netto 4-0: l’Udinese strapazza la Roma e la raggiunge in classifica Doveva essere una prova di maturità per conservare la vetta della classifica dopo le vittorie n ...