Nei weekend 10-11 e 17-18 settembre, le cantine intorno al Lago d'Iseo ospitano una kermesse di eventi, tra degustazioni, pic nic e shopping goloso (Di domenica 4 settembre 2022) Si è da poco conclusa la vendemmia nei 19 comuni a sud del Lago d'Iseo, famosi per l'eccellenza vinicola, e già si torna a lavorare sodo, ma non solo in cantina. Le medioevali Francae Curtes cioè le corti libere dalle tasse, si stanno infatti preparando per il Festival Franciacorta in cantina con anteprima l'8 settembre in piazza Cavour a Rovato, dove si abbineranno le locali bollicine alle proposte di diversi chef. weekend in Franciacorta: vino, natura e cultura guarda le foto

