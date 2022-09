Milik e la sua corte infinita: quanti anni per conquistare la Signora (Di domenica 4 settembre 2022) Arkadiusz Milik è uno dei giocatori che è pronto per diventare uno dei nuovi idoli della tifoseria della Juve, con la sua classe unica. Sono stati davvero gli tantissimi anni dove la Juventus stava corteggiando Arkadiusz Milik, uno di quei giocatori che è stato in grado di entrare a far parte dei grandi della Serie A degli ultimi anni, con il suo approdo a Torino che è stato immediatamente bagnato nell’unico modo che conosce: fare gol. LaPressePassare dal Napoli alla Juventus è sempre stato visto in maniera molto negativa dalla tifoseria partenopea, per questo motivo probabilmente era infattibile nel 2021 effettuare lo scambio di contratti tra le società per Arkadiusz Milik. Il polacco infatti è arrivato all’ombra del Vesuvio proprio per sostituire quelle Gonzalo Higuain che era un ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 4 settembre 2022) Arkadiuszè uno dei giocatori che è pronto per diventare uno dei nuovi idoli della tifoseria della Juve, con la sua classe unica. Sono stati davvero gli tantissimidove la Juventus stavaggiando Arkadiusz, uno di quei giocatori che è stato in grado di entrare a far parte dei grandi della Serie A degli ultimi, con il suo approdo a Torino che è stato immediatamente bagnato nell’unico modo che conosce: fare gol. LaPressePassare dal Napoli alla Juventus è sempre stato visto in maniera molto negativa dalla tifoseria partenopea, per questo motivo probabilmente era infattibile nel 2021 effettuare lo scambio di contratti tra le società per Arkadiusz. Il polacco infatti è arrivato all’ombra del Vesuvio proprio per sostituire quelle Gonzalo Higuain che era un ...

Frankjuve2 : @mikelelomb @Giusepp41094293 Bremer, Vlahovic, Kostic, Locatelli, Pogba, Danilo, Di Maria, Desciglio Paredes Zakari… - EttoreDettori : @jacko_cecilia Ultimamente Allegri ha intrapreso una guerra sua personale non si sa contro chi. Poi qualcuno mi spi… - sportli26181512 : Milik si fa largo a suon di gol-lampo. E se giocasse in coppia con Vlahovic?: Milik si fa largo a suon di gol-lampo… - Filiusdei32 : @1926Azzurro @Bresingar_ Quello in cui ha fatto gol: centrocampo bucato sul loro centro-sinistra, Locatelli con 2 t… - EdDavids7 : @MaryMDD9 Bremer, Kostic, Di Maria, Pogba, Milik, sono assolutamente giocatori di ottima qualita'. Piu' Gatti, Mire… -