Milan, dopo il derby testa al Salisburgo: l'allenamento dei rossoneri (Di domenica 4 settembre 2022) dopo la vittoria nel derby, il Milan torna sul campo d'allenamento per preparare al meglio la sfida di Champions contro il RB Salisburgo Prosegue senza sosta il lavoro dei rossoneri, i quali si sono ritrovati stamattina a Milanello per iniziare la preparazione della prossima partita, che vedrà il Milan impegnato nel primo match del girone di Champions League, martedì 6 settembre alle 21.00, contro il Salisburgo. REPORTIn palestra per il consueto lavoro defaticante gli undici partenti di ieri sera. Sono scesi subito in campo, invece, gli altri componenti della rosa che hanno iniziato con una serie di esercizi atletici, eseguiti tra gli ostacoli bassi e le sagome, dedicati all'attivazione muscolare. Terminata la prima parte, ...

