Lollobrigida | “Salveremo le cose buone fatte da Draghi | ora è presto per il totoministri”

Idl3 : RT @ItalianPolitics: Oggi il Fratello Italiano Lollobrigida al CorSera fa atto di fede draghista, se ce ne fosse ancora bisogno, a uso e co… - Marco_Bello1 : RT @ItalianPolitics: Oggi il Fratello Italiano Lollobrigida al CorSera fa atto di fede draghista, se ce ne fosse ancora bisogno, a uso e co… - CapitaleIl : RT @ItalianPolitics: Oggi il Fratello Italiano Lollobrigida al CorSera fa atto di fede draghista, se ce ne fosse ancora bisogno, a uso e co… - fiordisale : RT @ItalianPolitics: Oggi il Fratello Italiano Lollobrigida al CorSera fa atto di fede draghista, se ce ne fosse ancora bisogno, a uso e co… - DMALAGIGI2 : RT @ItalianPolitics: Oggi il Fratello Italiano Lollobrigida al CorSera fa atto di fede draghista, se ce ne fosse ancora bisogno, a uso e co… -

Corriere della Sera

Sul passaggio parlamentare di Draghi il 21 giugno, definito rischioso da Giorgetti,ha precisato che in un teatrino come quello messo in piedi dai 5Stelle, come al solito non succederà ...Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco, in una intervista al Corriere della Sera. Lollobrigida, braccio destro di Meloni: «Siamo stati leali a Draghi più di altre forze che lo sostenevano» Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera: «Sulla Bolkestein poteva aspettare. In caso di vittoria sono fiducioso che il passaggio di consegne sarà sereno e senza strappi» ...