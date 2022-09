LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: inizia l’Alto del Purche, Craddock da solo in fuga (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Vuelta 2022 15.42 Meno di 50 chilometri al traguardo, Craddock ha 1’25” di margine su Rohan Dennis e Sam Oomen (Jumbo – Visma), Nicolas Prodhomme (AG2R Citroën Team), David de la Cruz e Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan Team), Gino Mader e Fred Wright (Bahrain – Victorious), Jai Hindley (BORA – hansgrohe), Ruben Fernandez (Cofidis), Rigoberto Uran e Hugh Carthy (EF Education-EasyPost), Rudy Molard e Sebastien Reichenbach (Groupama – FDJ), Richard Carapaz (INEOS Grenadiers), Louis Meintjes (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Omer Goldstein (Israel – Premier Tech), Nelson OLIVEira (Movistar Team), Fausto Masnada e Louis Vervaeke (Quick-Step Alpha Vinyl Team), Thymen Arensman (Team DSM), Mads Pedersen e Antonio ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA15.42 Meno di 50 chilometri al traguardo,ha 1’25” di margine su Rohan Dennis e Sam Oomen (Jumbo – Visma), Nicolas Prodhomme (AG2R Citroën Team), David de la Cruz e Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan Team), Gino Mader e Fred Wright (Bahrain – Victorious), Jai Hindley (BORA – hansgrohe), Ruben Fernandez (Cofidis), Rigoberto Uran e Hugh Carthy (EF Education-EasyPost), Rudy Molard e Sebastien Reichenbach (Groupama – FDJ), Richard Carapaz (INEOS Grenadiers), Louis Meintjes (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Omer Goldstein (Israel – Premier Tech), Nelson Oira (Movistar Team), Fausto Masnada e Louis Vervaeke (Quick-Step Alpha Vinyl Team), Thymen Arensman (Team DSM), Mads Pedersen e Antonio ...

