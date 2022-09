Ferrari GranturismO: restomod di Maggiore con aggiornamento del V8 (Di domenica 4 settembre 2022) Maggiore, azienda italiana specializzata nel restaurare vetture della Ferrari, ha presentato il suo secondo restomod. Dopo la rivisitazione della 308, adesso ha lavorato su una 288 GTO, ribattezzata per l’occasione Ferrari GranturismO. La novità più importante di questo progetto riguarda il motore V8 Turbo da 2,9 litri. Maggiore infatti, partendo dal basamento originale, ha introdotto Leggi su periodicodaily (Di domenica 4 settembre 2022), azienda italiana specializzata nel restaurare vetture della, ha presentato il suo secondo. Dopo la rivisitazione della 308, adesso ha lavorato su una 288 GTO, ribattezzata per l’occasione. La novità più importante di questo progetto riguarda il motore V8 Turbo da 2,9 litri.infatti, partendo dal basamento originale, ha introdotto

BBC_TopGear : The Maggiore GranTurismo is a love letter to the Ferrari 288 GTO ? - zazoomblog : Automobili Maggiore - La GranTurismO rende omaggio alla Ferrari 288 GTO - #Automobili #Maggiore #GranTurismO - EdwinVillafane : The Maggiore GranTurismo is a love letter to the Ferrari 288 GTO #maggiore #granturismo #gt #gto #ferrari - v_alexiadis : RT @BBC_TopGear: The Maggiore GranTurismo is a love letter to the Ferrari 288 GTO ? - DylanMc03399893 : RT @BBC_TopGear: The Maggiore GranTurismo is a love letter to the Ferrari 288 GTO ? -