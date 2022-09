Calhanoglu si rifiuta di dare la mano a Theo Hernandez | il milanista gli rifila uno schiaffo | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 4 settembre 2022) Il derby di Milano si è concluso a favore del Milan. E’ stata una partita di grande intensità, l’Inter ha pagato le disattenzioni in difesa. La squadra di Simone Inzaghi passa in vantaggio con Brozovic, poi si registra la reazione dei rossoneri con il solito Leao. La compagine di Stefano Pioli scappa con Giroud e ancora Leao, l’Inter prova a rientrare in partita con Dzeko ma l’assalto nerazzurro viene fermato da uno strepitoso Maignan. Si sono registrati anche momenti di grande tensione, in particolar modo per la presenza in campo dell’ex. La prestazione del turco non è stata positiva, in più un episodio non è passato inosservato. Nervi tesi prima della partita: durante il saluto inizialesi èto dilaall’ex compagno...