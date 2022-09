Addio all’ora solare | la decisione dell’Italia | la notizia poco fa

(Di domenica 4 settembre 2022) L’ora legale è la convenzione di spostare avanti di un’ora le lancette degli orologi di uno Stato per sfruttare meglio l’irradiazione del sole durante il periodo estivo. Di converso, il termine orasi riferiscerio statale usato durante il periodo invernale, quando esso coincide con quello del meridiano del fuso orario di riferimento, chiamato anche «ora civile convenzionale». Nel caso in cui la situazione del caro energia dovesse precipitare nelle prossime settimane, l’estensione dell’ora legale tutto l’anno potrebbe diventare realtà in Italia? Vediamo cosa ne pensa il Governo, visto che il risparmio energetico sarebbe notevole.Lo scopo dell’ora legale è quello di consentire un risparmio energetico grazie al minore utilizzo dell’illuminazione elettrica. Si consideri ad esempio una persona che dorma ogni giorno dalle 23 alle 7: ...

